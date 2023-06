Mezzana : U mercatellu, le premier drive fermier de Corse a été inauguré

Fruits et légumes, produits laitiers, miel, œufs, conserves. Voici un aperçu des produits mis en vente à partir de ce jeudi au Marcatellu, un distributeur de produits locaux installé sur le parking de la gare de Mezzana et accessible 24h/24 et 7 jours/7.

Approvisionné par les producteurs de la région ce drive fermier a été inauguré ce 22 juin par Xavier Lacombe, premier vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien « Les objectifs et la démarche qui sont entreprises consistent à valoriser la production agricole de notre territoire et à créer des liens entre les producteurs et les habitants. En fin de compte, le Marcatellu est un circuit court du producteur au consommateur. Aujourd'hui, vous avez des produits qui sont mis à disposition 24h/24, à la commande ou en fonction de la disponibilité, et chacun peut venir se servir ». a expliqué l"élu.



Ce drive fermier présente de nombreux avantages pour les producteurs, qui peuvent proposer leurs marchandises sans intermédiaire et à toute heure. Chaque exploitant dispose d'un accès à la plateforme en ligne « Le Kiosque », un service web qui permet de piloter le distributeur à distance. Ainsi, les producteurs peuvent réapprovisionner les 63 casiers réfrigérés en cas de besoin. Le distributeur est donc régulièrement rempli pour satisfaire les consommateurs.



Créé à l'initiative de la CAPA, "U Marcatellu a bénéficié d'un financement de 60% de la part de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)", comme l'a souligné Xavier Lacombe lors de son discours d'inauguration. Le maire de Peri a également exprimé sa gratitude envers les élus, les producteurs, les présidents et directeurs ainsi que les services de la CAPA, "qui ont joué un rôle essentiel dans la concrétisation de ce projet tant attendu au fil des années.".