Meurtre du Lamparo : circulation perturbée à Ajaccio en raison de l’enquête

plusieurs axes sont impactés

Depuis ce mercredi 5 mars à 8h, la circulation est perturbée dans le secteur de la cathédrale d’Ajaccio.raison d'une opération judiciaire en cours au Lamparo,: les boulevards Pascal Rossini et Lantivy sont en sens unique vers la citadelle, l’avenue Eugène Macchini est interdite à la circulation, et les véhicules sortant du parking du Diamant ne peuvent rejoindre que la couronne.Ces restrictions sont liées à la poursuite des investigations judiciaires dans l’établissement où, le 23 décembre dernier, une fusillade a coûté la vie à Pierre-Louis Giorgi, un pompier de 33 ans, et fait six blessés. Depuis mardi, le magistrat instructeur, accompagné d’un représentant du parquet et des avocats des parties civiles, procède à une reconstitution des faits en confrontant les témoignages des victimes aux éléments matériels recueillis par les enquêteurs.Mardi 4 mars, les six personnes blessées lors du drame ont été entendues à l’intérieur du Lamparo, qui a été fermé durant deux jours pour les besoins de l’enquête. Ce mercredi, c’est Anthony Padovani, auteur présumé des tirs mortels, qui doit être entendu sur place par le juge.