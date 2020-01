Meurtre de Sarah Halimi : deux rassemblements ce dimanche à Bastia et Ajaccio

L’Association Terra Eretz Corsica Israel appelle à manifester ce dimanche à Bastia et Ajaccio après la décision de la cour d'appel de Paris de juger pénalement irresponsable le suspect du meurtre de Sarah Halimi, la sexagénaire de confession juive qui a été battue puis défenestrée dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 dans une résidence HLM du 11e arrondissement de Paris au cri d'"Allahou Akbar" par son voisin de religion musulmane alors âgé de 27 ans.Le 19 décembre dernier la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu une décision d'irresponsabilité pénale envers Kobili Traoré.Une situation que refuse les associations."La justice doit passer ! Son assassin doit être jugé car si l'acte antisémite a été finalement reconnu, "la justice, a considéré que le discernement de l'assassin était aboli au moment des faits! "Cette décision aura des conséquences considérables ! La prise de substances hallucinogènes avant un crime rendrait son auteur irresponsable et il pourrait échapper à la justice ? On ne peut admettre une telle jurisprudence !" déplorent les avocats de la famille de la victime qui se sont pourvus en cassation et la communauté juive qui appelle au rassemblement dans des nombreuses villes françaises.