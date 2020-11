Meurtre de Kevin Gilet à Calvi : Laurent Meziere condamné à 30 ans de réclusion

Laurent Meziere, 50 ans comparaissait depuis plusieurs jours devant les assises de la Haute-Corse à Bastia où il répondait du meurtre de son neveu Kevin Gillet, 27 ans, tué d'une balle dans la tête dans la nuit du 16 au 17 août 2017 à Calvi.

Le verdict est tombé vers 17 heures ce lundi 16 novembre : 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sureté de 18 ans.





Les faits s'étaient déroulés au pied de la résidence Santore à Calvi, dans la station touristique de Calvi.

Garçon très attachant, Kevin Gillet, 27 ans avait grandi dans la cité de Colomb. Parti sur le continent il s'était engagé dans l'armée avant de s'installer avec sa compagne en région parisienne.





De retour à Calvi à l'été 2017, il se trouvait au moment des faits au 1er étage d'un appartement de la Résidence Santore, au côté de sa grand-mère pour qui il vouait beaucoup d'amour.

C'est à ce moment, peu après minuit, dans la nuit du 16 au 17 août 2017 que son oncle Laurent Meziere se présentait au pied de l'immeuble pour visiblement régler un différend l'opposant à son neveu Kevin Gilet.

L'appartement est situé à quelques mètres seulement de hauteur. Il fait feu. Touché en pleine tête, Kevin Gillet s'écroule sous les yeux de sa grand-mère. Plongée dans le coma le victime était évacuée par hélicoptère de la Sécurité Civile vers le Centre Hospitalier de Bastia où il devait décéder quelques jours plus tard.





Visiblement en état d'ébriété, connu des services de Police pour des faits de violence et de vol, Laurent Meziere était interpellé sur place.

Présenté à Bastia au terme de sa garde à vue il était mis en examen et écroué à la maison d'arrêt de Borgo.