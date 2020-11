Météo : vent violent et orages en Haute-Corse

Des pluies modérées se produisent actuellement sur le littoral oriental ; sur les six dernières heures, on a relevé 10 à 20 mm de précipitations.



Arrivée d’un épisode pluvio-orageux en début de soirée

En soirée de vendredi, les pluies se renforcent nettement et prennent un caractère orageux, pouvant donner 30 à 50 mm en quelques heures. Les fortes pluies se produisent principalement sur l'est et le sud de l'île. Les pluies se maintiennent toute la journée de samedi.

En soirée de samedi et nuit de samedi à dimanche, le caractère orageux reprend avec de fortes intensités pluvieuses. L'activité devrait faiblir en fin de nuit de samedi à dimanche.

Sur l’ensemble de l’épisode, les quantités de précipitations pourraient atteindre 50 à 100 mm sur le littoral et la plaine orientale et 150 à 200 mm sur le relief, voire 250 à 300 mm localement.

A noter que la limite pluie/neige se situera aux alentours de 2 000 m.



Vigilance jaune « Vent Violent » en Haute-Corse

Météo France a placé également le département en niveau de vigilance jaune pour le paramètre « vent violent » pour la journée de samedi (de 11h-12h jusqu’à 22-23h au plus tôt) pour un vent d’est de 80 à 90km/h avec des rafales pouvant atteindre 100 à 120 km/h en montagne.

La zone côtière de la Balagne sera particulièrement impactée par cet épisode de vent Est-Nord-Est.

La mer devrait se lever dans la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte orientale.

Les différents phénomènes pourraient également entraîner des problèmes d’écoulement des fleuves notamment dans le Tavignano et le Fiumalto.