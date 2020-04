Météo : une semaine plutôt arrosée en Corse

Lundi 20 avril

La journée sera très nuageuse et humide. Les pluies seront continues sur toute la région avec, dans un courant de Sud plutôt doux, une limite pluie-neige au-dessus de 2 500 mètres. Le vent d’Est à Nord-Est soufflera assez fort dans le Cap Corse et en Balagne 30 à 40 km/h avec des rafales atteignant 55 km/h. Les températures maximales se situeront entre 14 à 18 degrés voire 19 degrés en Balagne et sur la région ajaccienne par effet de foehn. La nuit suivante les pluies s’accentueront sur partie orientale de l’île.



Mardi 21 avril

Au petit jour, les températures minimales oscilleront entre 7 et 13 degrés du centre vers le bord de mer. Le temps sera couvert avec des pluies éparses et une limite pluie-neige vers 2 600 mètres. Le vent de Nord-Est soufflera encore assez fort sur tout le nord de l’île 30 à 40 km/h avec des rafales atteignant 55 à 60 km/h. Vent modéré du coté de Porto Vecchio 20 à 40 km/h, plutôt faible ailleurs. Les températures maximales 11 à 15 degrés du centre vers les côtes mais jusqu’à 18 degrés entre Ajaccio et Bonifacio.



Mercredi 22 avril

Les nuages seront encore nombreux en matinée avec des averses. Des éclaircies se développeront dans l’après midi. Persistance d’un vent modéré de Nord-Est sur le nord de l’île 20 à 30 km/h, faible ailleurs. Températures maximales sans grand changement.



Jeudi 23 et vendredi 24 avril

Malgré quelques passages nuageux de belles éclaircies régneront en Haute-Corse. En Corse du Sud, le temps sera plus capricieux avec quelques bonnes ondées. Vent de Nord dominant en Haute-Corse 20 à 30 km/h, de secteur Ouest à Sud-Ouest faible en Corse du Sud. Les températures maximales gagneront quelques degrés : 14 à 20 degrés



Samedi 25 et dimanche 26 avril

Du soleil le matin et des nuages instables l’après midi donnant des ondées notamment dans l’intérieur et sur l’Est de la Corse. Vent faible. Températures maximales encore en hausse 17 à 21 degrés.



Tendance pour la semaine du lundi 27 au dimanche 3 mai

Tout au long de cette semaine, le soleil sera certes présent, mais des nuages instables se développeront en journée donnant des averses. Le vent sera faible et les températures de saison