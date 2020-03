Météo : un temps capricieux puis assez froid en Corse

Lundi 30 mars

Quelques rayons de soleil, plutôt en tout début de journée, puis le temps sera instable avec des averses attendues principalement dans le centre de l’île et le Fium'Orbu. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1450 mètres. Le vent d’Est à Sud-Est sera modéré dans le Cap Corse, une trentaine de km/h, faible ailleurs. De secteur Ouest à Sud-ouest dans l’extrême sud 20 à 30 km/h. Les températures maximales avoisineront 13 à 16 degrés près des côtes, 8 à 12 dans l’intérieur.



Mardi 31 mars

Au petit jour, les températures minimales se situeront entre 3 et 8 degrés du centre vers le bord de mer. Éclaircies et passages nuageux se disputeront le ciel. Des averses sont attendues en matinée en région bastiaise, en Castagniccia et dans le Fiumorbu, sur tout le sillon central dans l’après midi. La limite pluie-neige se situera entre 1700 mètres le matin et 1450 mètres dans l’après midi, 800 mètres la nuit suivante. Le vent d'Est à Nord-Est, soufflera assez fort sur tout le nord de l’île, Balagne comprise, et dans le sud du côté de Porto Vecchio, 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h dans le Cap Corse.





Mercredi 1er Avril

Les températures maximales seront en légère baisse : 12 et 15 degrés près des côtes, 14 à 16 même à l’ouest par effet de foehn, 8 à 11 degrés dans l’intérieur. Mercredi 1er avril Ce sera la journée la plus froide de la semaine avec des minimales assez basses au petit jour: – 3 à Calacuccia et Venaco, - 2 à Vivario, - 1 à Corte et Ponte Leccia, 0 à la Porta, 1 à Bastelica, 3 à Bocognano, 4 à Lucciana et Oletta, 5 à Figari et Aleria, 6 à Bonifacio et Calvi, 7 à Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, 8 à Galeria. Coté ciel, le soleil sera bien présent. Le vent, toujours orienté au secteur Nord-Est, sera encore localement assez fort sur tout le nord de l’île et dans l’extrême sud. Températures maximales encore en baisse, bien en dessous des normales : 9 à 12 degrés près des côtes, voire 13 à 15 du côté d’Ajaccio ou Calvi par effet de foehn, 6 à 10 dans l’intérieur

Jeudi 2 avril

Temps ensoleillé au-dessus d’une ligne Galeria/Ghisonaccia. Des averses seront possibles dans l’après midi au-dessous de cette transversale. Vent d’Est à Nord-Est faible. Température en hausse : 7 à 17 degrés du centre vers les côtes.





Vendredi 3 avril

Temps bien ensoleillé partout sauf peut-être sur la région ajaccienne où une ondée est possible dans l’après midi. Le vent de Nord à Nord-Ouest sera faible. Températures stationnaires.



Samedi 4 et dimanche 5 avril

Temps bien ensoleillé. Vent faible de secteur Nord-Est à Nord-Ouest. Maximales en hausse : 10 à 18 degrés de l’intérieur vers le bord de mer. Tendance pour la semaine du lundi 6 au dimanche 12 avril Le temps sera globalement ensoleillé avec un vent faible et des températures supérieures aux normales de saison.