Météo : les cours d'eau de la Corse-du-Sud sous surveillance

Il est tombé depuis samedi 100 mm d'eau sur la façade orientale de la Corse au cours des dernières heures.

Ce dimanche on attendait, sur les versants Est comme sur la plaine orientale, des cumuls supplémentaires de 80 à 100 mm et localement 120 à 150 mm.

Ces orages s'accompagnent de fortes intensités pluvieuses de l'ordre de 30 à 40 mm par heure.

Dès lors il est possible que certains cours d'eau de la Corse-du-Sud, comme le Rizzanese notamment, débordent.

Dans ces conditions le niveau de vigilance jaune "inondation" est venue s'ajouter aux paramètres "orages et pluies" pour le département de la Corse-du-Sud.

La plus grande prudence est donc recommandée sur l'ensemble de la région tant sur les routes qu'à proximité des cours d'eau ou en bord de mer où les risques de submersion côtiers seront plus importants,



Il est à, noter que les prévisions de Météo France restent incertaines à ce stade et un passage en vigilance orange est envisagé.

Chacun est appelé à respecter les consignes de prudence des préfectures et à faire preuve d’une grande vigilance.

Il est notamment recommandé de reporter les activités de plein air et les trajets qui peuvent l'être durant toute la durée de l'alerte.