Météo : le calme après la tempête en Corse !

Lundi 23 décembre

Le temps sera bien ensoleillé sur toute la façade orientale, plus nuageux sur la face Ouest et dans l’intérieur avec quelques averses et une limite pluie/neige vers 1300m. Le vent d’ouest soufflera encore très fort de la pointe du Cap Corse (70 à 80 km/h), la région bastiaise (70 à 80), la Balagne 60 à 70) et l’extrême sud de l’ile entre Porto Vecchio et Bonifacio (70 à 80 km/h). Vent violent en montagne également. Les températures seront de 3 à 4 dg au-dessus des normales : 14 à 18 degrés près des cotes, voir 19 dg à l’Est par effet de foehn , 12 à 14 dans le centre.





Mardi 24 décembre

Au lever du jour, les thermomètres afficheront 8 à 11 dg prés des cotes, 4 à 7 dans le centre. Le soleil sera bien présent. Le Libeccio soufflera encore fort aux extrémités de l’île et en Balagne avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h. Températures maximales: 14 à 17 degrés en plaine et bord de mer, 9 à 13 dans l’intérieur de l‘île.





Mercredi 25 décembre : Noël au balcon

Le temps sera bien ensoleillé. Libecciu modéré à assez fort encore en Balagne et aux deux extrémités de l’île. Températures maximales : de 16 à 19 degrés prés des cotes, 12 à 15 degrés dans le centre.





Jeudi 26 et vendredi 27 décembre

Temps ensoleillé. Vent de Sud faible jeudi, de nord modéré vendredi. Températures en baisse : 14 à 17 degrés près des cotes, 9 à 13 degrés dans l’intérieur.





Samedi 28 et dimanche 29 décembre

Beau temps passagèrement nuageux. Vent d’Est modéré. Températures maximales en baisse, se rapprochant des normales : 12 à 15 degrés près des cotes, 7 à 11 degrés dans le centre

Tendance pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier

Beau temps dans l’ensemble avec un vent de Sud-Ouest modéré. Températures très légèrement au-dessus des normales.