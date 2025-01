Météo : la Corse placée en vigilance orange pour pluies-inondations

Météo-France a placé la Corse en vigilance orange pluies-inondations ce samedi soir en raison de la dépression Gabri, qui frappera les façades sud et est de l’île. Cette alerte succède à une vigilance jaune en cours depuis la journée.



La vigilance orange prendra effet à 20h pour la Corse-du-Sud et à 22h pour la Haute-Corse. Selon Météo-France, « la dégradation pluvio-orageuse concernera samedi en fin d’après-midi le sud de l’île avant de s’étendre à une grande moitié est dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche ».



Les pluies s’intensifieront sur le littoral sud dès la fin de journée, devenant parfois orageuses. Elles gagneront la Haute-Corse dans la nuit, avant de se renforcer de manière continue sur l’est de l’île durant toute la journée de dimanche.



Des cumuls de pluie importants et de la neige en montagne

Sur les pentes orientales et les sommets du relief central, les cumuls de précipitations pourraient atteindre entre 150 et 220 mm d’ici dimanche soir. En altitude, la neige tombera au-dessus de 1 500 mètres. Sur le littoral, les cumuls attendus oscilleront entre 40 et 60 mm, avec des pointes localement à 80 mm.



Météo-France prévoit une amélioration en fin de journée dimanche, avec un éloignement progressif des pluies.