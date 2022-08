Météo : la Corse est placée en vigilance jaune "orages"

Une dégradation orageuse se met en place dans l'après-midi de ce mercredi 31 aout. Quelques averses commencent ainsi à concerner le nord de la Corse. Côté températures, les maximales affichent 31 à 33 degrés. A partir de cette nuit minuit et au moins et au moins jusqu'à demain matin à 6 heures le temps sera encore plus instable avec des ondées orageuses sur l'ensemble de l'ile placée en vigilance jaune aux orages.