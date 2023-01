Météo : la Corse en alerte jaune

🌬🌧🌊 Mardi prochain, en #Corse, outre le vent de Sud-Ouest fort et des cumuls de précipitation importants, de fortes vagues vont impacter la côte occidentale. Ces vagues pourront se

propager jusqu'à la côte du #Var



Restez informés : https://t.co/Rjr8doTgIi https://t.co/r69mXhOrYz pic.twitter.com/FXbb9IrNAy

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) January 15, 2023



Le temps s'annonce très perturbé au cours de la nuit de dimanche à lundi 16 janvier en Haute-Corse avec un passage pluvieux actif d'ouest en est, accompagné d'un fort coup de vent avec des rafales entre 80 à 100 km/h. Météo France a donc placé le département en vigilance jaune pour vent à partir de ce soir minuit pendant 24 heures. Sur l'ile en fin de marinée les pluies se renforcent et se transforment en neige à partir de 1200 mètres environ sur le relief. Les deux départements sont placés en vigilance jaune pour les paramètres pluies inondation à partir de midi de lundi jusqu'au moins minuit.Le vent d'ouest à nord-ouest se renforce aussi et les températures continuent de baisser avec 1 à 5 degrés de minimales. Maximales de 11 à 14 degrés près des côtes.Mardi, des vents soutenus d'Ouest à Sud-ouest vont souffler depuis le sud du bassin méditerranéen et générer une puissante houle de Sud-ouest avec un risque de phénomène vagues-submersion dangereux sur l'ouest de la Corse du Sud