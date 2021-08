Météo de la semaine en Corse : un début août venté

Lundi 2 août

Le temps sera sec et bien ensoleillé mais le vent sera aussi de la partie. Le Libecciu soufflera assez fort aux extrémités de l’île, en montagne et sur la côte occidentale avec des rafales atteignant par endroits 75 km/h. Les températures maximales, en dessous des normales, notamment à l’ouest, avoisineront 25 à 29 degrés.





Mardi 3 août

Le soleil sera omniprésent, le vent d’Ouest toujours présent aussi avec rafales atteignant 65 km/h aux extrémités de l’île. Températures maximales stationnaires.





Mercredi 4 août

Le soleil sera prédominant en matinée puis des nuages se formeront dans l’après midi donnant quelques gouttes en Castagniccia. Le Libecciu soufflera assez fort sur la partie occidentale et aux extrémités avec des rafales atteignant 75 km/h. Maximales sans changement : 26 à 29 degrés.





Jeudi 5 et vendredi 6 août

Temps généralement bien ensoleillé. Vent d'Ouest à Sud-ouest assez fort aux extrémités, brises faibles à modérées ailleurs. Températures maximales en hausse : autour de 27 à 30 degrés.





Samedi 7 et dimanche 8 août

Le soleil prédominera. Orientation du vent au secteur Sud-est, parfois modéré dans le Cap Corse et le long de la côte orientale. Températures maximales en hausse : autour de 27 à 32 degrés voire 33 à l’ouest par effet de foehn.