Météo de la semaine en Corse : un bon coup de Tramontane

Lundi 11 octobre

Le temps sera bien ensoleillé. Le vent de Nord-Ouest à Nord soufflera de manière modérée. Les températures maximales seront conformes aux normales de saison : 17 à 22 degrés, 14 à 16 degrés sur le relief.





Mardi 12 octobre

Le ciel sera peu nuageux le matin, voilé dans l’après midi. Le vent de Nord sera modéré en Balagne et sur le nord de l’île en général. Températures maximales en légère baisse : 16 à 21 degrés, 14 degrés sur le relief. Quelques averses seront possibles la nuit suivante sur le Nord de l’île.





Mercredi 13 octobre

Un temps ensoleillé en bord de mer, un peu plus nuageux dans l’après midi sur le relief avec éventuellement quelques averses et orages possibles. La limite pluie-neige s'abaissera vers 1 950 mètres. Vent de Nord à Nord-est modéré aux extrémités de l’île et en Balagne. Températures maximales stationnaires.





Jeudi 14 octobre

Le temps sera changeant avec alternances d’éclaircies et de passages nuageux donnant des ondées en montagne le matin. Amélioration l’après midi. Persistance d’un bon vent de Nord à Nord-est. Températures maximales en baisse, 14 à 19 degrés, mais seulement 10 degrés et très au-dessous des normales sur le relief.





Vendredi 15 octobre

Temps ensoleillé dans un courant de Nord à Nord-est toujours assez fort. Températures sans grand changement.





Samedi 16 et dimanche 17 octobre

Beau temps sec et bien ensoleillé. Vent d’ouest modéré sur la partie occidentale. Températures maximales en hausse : 17 à 21 degrés, 11 degrés sur le relief.