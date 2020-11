Météo de la semaine en Corse : quelques gouttes et puis du soleil

Lundi 16 novembre

Après une nuit et une matinée nuageuses accompagnées de quelques pluies, plutôt sur la façade Ouest de l’Île, le ciel va rapidement se dégager dès le milieu de la matinée sous l’effet du Libecciu. Le soleil sera donc bien présent dans l’après midi avec un vent d'Ouest assez fort dans le Cap Corse, en Balagne et l’extrême-sud de l’île de Porto Vecchio à Bonifacio 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales seront comprises entre 14 et 20 degrés du centre vers le bord de mer.





Mardi 17 novembre

Le temps sera ensoleillé. Le vent d'Est à Nord-Est sera sensible sur le nord de l’île, la Balagne et l’extrême-sud 30 à 50 km/h. Les températures maximales sans grand changement se situeront entre 13 et 20 degrés







Mercredi 18 et jeudi 19 novembre

Belles journées ensoleillées avec un vent faible. Températures maximales : entre 14 à 20 degrés, au-dessus des normales.





Vendredi 20 novembre

Alors que l’anticyclone se décalera sur l’Europe de l’Est et la Russie, une dépression se creusera sur la Grèce et le sud de l’Italie. Cela donnera en Corse un temps changeant accompagné de possibles ondées éparses avec un vent de Nord-Est modéré. Petit fléchissement des températures : 12 à 19 degrés.





Samedi 21 et dimanche 22 novembre

Temps sec et le plus souvent ensoleillé. Vent de secteur Est assez fort, dans le Cap Corse, en Balagne et sur le sud de l’île. Températures maximales perdant encore quelques degrés : de 11 à 17 degrés.