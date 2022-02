Météo de la semaine en Corse : nuages, averses, vent et éclaircies

Lundi 14 février

Le ciel sera voilé. Ces cirrus se doubleront de nuages bas dans l’après-midi mais le temps restera sec. Quelques averses seront possibles par contre la nuit suivante sur la façade occidentale, en Balagne, sur le relief et dans le Cortenais. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 1 250 mètres. Le vent sera faible en journée, se renforçant au secteur Ouest en soirée. Il soufflera assez fort la nuit suivante aux extrémités de l’île avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales s’étageront entre 8 dans le centre et 16 degrés en bord de mer.



Mardi 15 février

Nuages et soleil se disputeront le ciel. En début d'après-midi quelques averses sont prévues sur le relief, dans le Cortenais, en Castagniccia, dans les Deux-Sevi et en Alta Rocca. La neige fera son apparition au-dessus de 1 000 mètres dans ces régions. Le Libecciu soufflera assez fort dans le Cap Corse et l’extrême sud de l’île avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales 13 à 17 degrés près des côtes, 8 à 12 dans l’intérieur, 4 sur le relief.



Mercredi 16 février

Les éclaircies prédomineront en bord de mer, moins larges sur le relief.

Vent de Sud-Ouest assez fort aux extrémités de l’île.

Températures maximales : comprises entre 6 à 16 degrés





Jeudi 17 et vendredi 18 février

Temps le plus souvent ensoleillé avec un vent de Sud-Ouest modéré sur la façade occidentale. Températures maximales : de 16 à 19 degrés sur le pourtour de l’île, 13 à 15 degrés sur les autres régions.



Samedi 19 et dimanche 20 février

Temps bien ensoleillé. Vent de Sud samedi puis Nord-Est modéré dimanche sur le nord de l’île. Températures maximales : 10 à 18 degrés.