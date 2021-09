Météo de la semaine en Corse : Soleil en bord de mer, averses en montagne

Lundi 13 septembre

Le temps sera bien ensoleillé en bord de mer. Dans l'après-midi des nuages bourgeonneront près du relief de l’Asco, du Cortenais et de l’Alta Rocca et donneront de petites averses. Le vent sera faible parfois modéré de secteur ouest aux extrémités de l’île voire en Balagne. Les températures maximales seront au-dessus des normales : 24 à 29 degrés





Mardi 14

Le soleil sera bien présent mais parfois voilé par des nuages d’altitude. Le vent de Sud-est deviendra modéré dans le Cap Corse. Températures maximales stationnaires.





Mercredi 15

Le ciel sera variable, avec une alternance de passages nuageux, plutôt sur l’est de l’île, et d'éclaircies. Le vent de Sud-est sera localement modéré le long de la côte orientale avec quelques rafales atteignant 55 km/h l’après midi. Dans ce courant de sud chaud les maximales deviendront bien supérieures aux normales : de 26 à 31 degrés d’Est en ouest (foehn).





Jeudi 16 et vendredi 17

Peu de changement, bataille entre éclaircies et passages nuageux à l’est avec quelques averses dans l’après midi, et surtout dans la nuit de vendredi à samedi, peuplée d’orages. Le vent d'Ouest s’établira en soirée de vendredi sur la partie occidentale de l’ile.Températures maximales : 25 à 30 degrés, jeudi, 24 à 28 vendredi.





Samedi 18 et dimanche 19

Samedi, après un début de matinée encore instable, le soleil sera présent en bord de mer mais le risque d'averses parfois orageuses persistera dans l’intérieur de l’île. Dimanche seules les régions de l'intérieur connaitront encore des averses.

Vent d'ouest assez fort à fort aux extrémités de l’île, en Balagne et en montagne.

Températures maximales en baisse : 22 à 27 degrés.