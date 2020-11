Météo : de fortes pluies attendues en Corse entre vendredi soir et dimanche matin

Les prévisions en détails





Vendredi 27 novembre

Le ciel sera peu nuageux au lever du jour mais dès la mi-journée, le temps deviendra instable avec des averses sur la plaine orientale, de Bastia à Porto Vecchio ainsi qu'à l'intérieur de l’île. Ces pluies se généraliseront à toute la Corse en fin de journée et soirée. La limite pluie-neige se situe vers 2 100 mètres. Les cumuls de pluie en ce vendredi seront de l’ordre de 15 à 30 mm (15 à 30 litres par m²) localement 50 à 80. Le vent de Sud-Est soufflera assez fort de la pointe du Cap Corse aux bouches de Bonifacio et dans le Nebbiu. Les températures maximales, légèrement au-dessus des normales ( 1 à 2 degrés) seront comprises entre 11 et 18 degrés du centre vers le bord de mer.





Samedi 28 novembre

C’est une journée très maussade et pluvieuse qui nous attend, surtout en fin d’après midi et la nuit suivante. Les précipitations modérées à assez fortes, parfois accompagnées d'orages, intéresseront surtout la plaine orientale, le Cortenais ou encore la Castagniccia. Pas de neige au-dessous de 1700 mètres. De forts cumuls de pluie sont attendus : 20 à 40 mm localement 80 à 120 mm. Le vent d'Est à Sud-Est sera soutenu sur la façade orientale et dans le Nebbiu, avec des rafales atteignant 75 km/h. Températures maximales entre 12 et 16 degrés



Dimanche 29 novembre

En première partie de journée, le ciel sera encore bien couvert. La côte orientale connaîtra encore de bonnes averses. A l’Ouest, le temps sera variable, sec, avec des éclaircies. Celles-ci gagneront l’Est de l’île dans l'après-midi. Le vent d'Est à Nord-Est soufflera assez fort sur le nord de l’île et en Balagne. Températures maximales en légère baisse.