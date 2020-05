Météo corse : une semaine plutôt printanière

Lundi 4 mai

Le temps est bien ensoleillé malgré quelques nuages en fin d’après midi. Le vent est faible. Températures maximales 18 à 24 degrés.



Mardi 5 mai

A l’aube, les thermomètres affichent 10 à 15 degrés du centre vers le bord de mer. Malgré la présence de quelques nuages, le beau temps prédomine. Vent faible en général, légèrement soutenu, 20 à 25 km/h en Balagne l’après-midi. Températures maximales en hausse : 20 et 23 degrés près des côtes, 23 à 25 degrés dans l’intérieur.



Mercredi 6 mai

Le temps est ensoleillé du matin au soir. Vent faible, sauf sur la Balagne où le Nord-Est attend une trentaine de km/h l’après midi. Températures maximales sans grand changement : 21 à 23 degrés en bord de mer, jusqu’à 26 degrés dans le Cortenais et le Sartenais.



Jeudi 7 et vendredi 8 mai

Ciel le plus souvent nuageux mais pas de pluie à priori. Vent d’Est à Sud-Est faible, localement modéré dans le Cap Corse, voire le long de la côte orientale. Températures maximales stationnaires.



Samedi 9 et dimanche 10 mai

Le soleil prédomine en début de journée puis des nuages instables se développent et donnent des ondées. Vent de Sud-Est, modéré par endroits. Températures maximales en très légère baisse.



Tendance pour la semaine du 11 au 17 mai

Le temps sera instable tout au long de cette semaine. Aux éclaircies du matin succédera un temps capricieux avec des averses. Vent d’Est à Nord-Est modéré à assez fort en début de période puis de Sud-Est modéré ensuite. Températures en baisse, 9 à 14 dg pour les minimales, 16 à 22 degrés pour les maximales.