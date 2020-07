Météo corse : quelques orages en début de semaine

Lundi 13 juillet

Le début de journée sera assez bien ensoleillé puis les nuages deviendront plus nombreux dans l'après-midi dans le Cortenais, la Cinarca et l’Alta Rocca où éclateront des orages accompagnés d’averses. Le vent de Nord-Est sera sensible en Balagne, dans le Cap Corse et du côté de Porto-Vecchio 30 à 45 km/h. Il faiblira dans le courant de l’après-midi. Ailleurs les brises seront faibles. Les températures maximales, légèrement supérieures aux normales de saison, se situeront entre 27 et 30 degrés du bord de mer vers le centre, 23 degrés sur le relief.

Mardi 14 juillet

En matinée, quelques orages accompagnés d’averses seront encore probables en Cinarca, Alta Rocca et Fium'Orbu. Le Soleil sera plus franc dans l’après-midi comme sur toute l’île. Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérées. Les températures maximales, en baisse et légèrement inférieures aux normales, s’étageront entre 26 et 28 degrés du bord de mer vers le centre et 21 degrés sur le relief.



Mercredi 15 juillet

Le retour d’un franc soleil sur toute l’île. Les brises seront faibles à modérées, bien renforcées de secteur Sud-Ouest l’après midi en Balagne 30 à 40 km/h. Températures maximales toujours très légèrement inférieures aux normales : 26 à 29 degrés, et 21 degrés sur le relief.



Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet

Temps ensoleillé avec des brises faibles à modérées, parfois assez fortes de Sud-Ouest vendredi en Balagne et dans les parages de Porto-Vecchio, 20 à 35 km/h. Hausse des températures maximales: 27 à 31 degrés du bord de mer vers le centre, jeudi et vendredi et de 28 à 33 degrés samedi et dimanche. Température de l’eau de mer : 24 à 25 degrés



Tendance pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 juillet

Temps estival avec des maximales au-dessus des normales, atteignant jusqu’à 34 degrés dans l’intérieur de l’île.