Météo corse : Soleil en début de semaine, averses à partir de vendredi

Lundi 25 mai

Du soleil. Toutefois quelques nuages apparaitront dans l’après midi dans le Sartenais et l’Alta Rocca, donnant une petite averse. Le vent de Nord-Est sera faible, 15 à 20 km/h. Températures maximales comprises entre 18 et 26 degrés.





Mardi 26 mai

De 11 à 16 degrés à l’aube, du centre vers les côtes, les températures croitront jusqu’à 18 à 25 degrés aux alentours de 14 heures. Le temps sera bien ensoleillé sur toute l’île. Le vent d’Est à Nord-Est aura le souffle court.





Mercredi 27 mai

La journée sera ensoleillée le matin puis en début d’après midi des nuages se développeront dans le Cortenais, en Cirnaca et dans l’Alta Rocca, nuages qui donneront de petites ondées. Le vent de Nord-Est sera plutôt faible. Températures maximales en légère baisse : 17 à 24 degrés.





Jeudi 28 mai

Du soleil en bord de mer en ce milieu de semaine alors que dans l’intérieur, dès le début de l’après midi des nuages bourgeonneront et donneront des averses, du Cortenais aux contreforts du Fium'Orbu, dans le Nebbiu, la Cirnarca et l’Alta Rocca. Maximales en baisse : 17 à 23 degrés.





Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai

Après un début de journée ensoleillé, le temps deviendra instable. Des averses sont attendues un peu partout sur l’île. Vent de Nord-Est faible. Températures en légère baisse.





Tendance pour la période du lundi 1er juin au dimanche 7 juin

Persistance d’un temps capricieux avec alternances d’éclaircies et de développements nuageux donnant des averses, lundi. Temps ensoleillé ensuite malgré quelques petites averses dans l’intérieur de l’île.