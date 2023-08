Météo : après une nuit d’orages l’alerte orange levée en Corse, mais une forte houle annoncée dans le Sud

🟠 Alerte orange en Corse-du-Sud pour le paramètre « vagues submersion ». pic.twitter.com/LRn6CEMe7A

Certains l’annonçait comme potentiellement aussi violent que la tempête du 18 août 2022, mais le grain orageux qui a traversé la Corse au cours de la nuit de dimanche à lundi a finalement été plus calme que prévu, malgré la pluie et les fortes rafales de vent. « Cette nuit, une bonne salve orageuse a traversé l’île du Sud vers le Nord. Les quantités de pluie n’ont pas été extraordinaires car cela est passé vite. Localement on a pu avoir 20 à 30 mm, mais il y a eu des endroits où il n’a plu que quelques gouttes », indique Jérémy Gaudin, prévisionniste Météo-France au centre d’Ajaccio, en précisant que les secteurs les plus touchés par les orages ont été le tiers Sud-Est de l’île, le Cap et la Balagne. « Il y a eu de grosses rafales de vent au passage de ces orages qui sont montées jusqu’à 135km/h à l’Ile-Rousse, 134km/h au sémaphore de Pertusato, ou encore 110 à 120 km/h à la Parata, Quenza et Figari », ajoute-t-il.« On passe d’une masse d’air très chaude ces derniers jours à un temps presque automnal et une baisse des températures. Ce contraste de masses d’air avec en même temps la température de l’eau de mer élevée vers 27-28°C fait qu’on sentait qu’il y avait un potentiel pour des évènements localement violents », explique le prévisionniste de Météo-France. Malgré tout, au bilan ce lundi matin, les dégâts restent légers avec une dizaine d’intervention des pompiers de Corse-du-Sud dans la nuit, notamment pour des chutes d’arbres ou de matériaux. La SNSM de Bonifacio a pour sa part dû porter assistance à un catamaran de 24m foudroyé dans le secteur des Gavetti vers 21h. Une « opération rendue difficile par un grain intense, une houle formée et un ciel électrique », qui a pris fin vers 1H30 sans que des blessés ne soient à déplorer. Ce lundi matin, EDF Corse notait de son côté « plusieurs incidents mineurs sur le réseau électrique », avec 204 clients privés d’électricité à 14H dans les secteurs de Belgodère, Figari et Occhiatana.« Pour aujourd’hui, on descend vraiment d’un cran en virulence », relève le prévisionniste de Météo-France. Ainsi, si les deux départements corses étaient initialement placés en vigilance orange pour le paramètre « orages » jusqu’à 16 heures, l’alerte a été levée et l’île est désormais en niveau jaune SMS depuis le milieu de matinée. « On attend surtout des averses dans l’intérieur dans l’après-midi, mais cela sera plus pluvieux qu’orageux d’où la réduction de la vigilance. Les quantités de pluie pourront être localement importantes », détaille Jérémy Gaudin.« Le vent qui était irrégulier cette nuit et accompagnait uniquement les cellules orageuses va se renforcer au cours de la journée, en particulier dans les bouches de Bonifacio et en montagne surtout sur les massifs du Sud de l’île. Il devient le plus fort en fin d’après-midi », souligne par ailleurs le prévisionniste en pointant la houle qui va se renforcer dans l’après-midi avant de faiblir en cours de nuit, avec des creux qui pourront atteindre 4 à 6 mètres. La côte Ouest de la Corse sera la plus impactée, en particulier les golfes de Porto, de Sagone, d’Ajaccio et surtout le golfe du Valinco. Une alerte orange pour « vague-submersion » a été émise à partir de 14h pour la Corse du Sud.À Ajaccio, en raison de ces conditions météorologiques, les secteurs du quai des Torpilleurs (y compris l'aire de jeux), la promenade, l'aire de sports et le skatepark place Miot, ainsi que la voie verte route des Sanguinaires et le Grand site de la Parata ont été fermés lundi après-midi en raison de ces conditions météorologiques.