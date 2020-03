Météo : Le retour du froid en Corse

Lundi 23

Temps ensoleillé après dissipation des nuages bas côtiers. Petit bémol dans le centre de l’île où quelques cumulus belliqueux peuvent donner une ondée. Le vent de secteur Est sera localement assez fort sur tout le Nord de la Corse, de la pointe du Cap à Calvi et Bastia, mais aussi du coté de Porto Vecchio : 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 60 à 75 km/h. Températures maximales en baisse : 10 à 13 degrés près des côtes, voire 15 à 16 sur l’Ouest par effet de foehn, 7 à 9 dans l’intérieur.



Mardi 24

Il fera froid à l’aube de ce mardi : 2 à Bastia, 4 à Ajaccio, 1 degré à Corte. Malgré quelques passages nuageux, les éclaircies prédomineront. Persistance d’un bon "Gregale" sur le Nord de l’île de 30 à 50 km/h avec des rafales à 65 km/h. un peu moins fort dans l’extrême sud : 30 à 50 km/h. Températures maximales bien en-dessous des normales de saison : 8 à 11 degrés près des côtes 6 à 8 dans l’intérieur. 11 à Bastia, 14 à Ajaccio (effet de foehn), 9 à Corte, 7 à Ponte Leccia. La nuit suivante il fera froid : 4 à Bastia, 2 à Ajaccio, -1 à Corte.





Mercredi 25

A un temps assez nuageux en matinée succèdera un temps assez ensoleillé à l’Ouest, plus nuageux avec des averses à l’Est et dans le centre. La limite pluie/neige se situera vers 700 ou 800 m. Le vent de Nord à Nord-Est soufflera toujours assez fort sur le Nord de l’ile, 30 à 50 km/h, plus faible dans le Sud, 20/40. Températures maximales en hausse : de 6 à 12 degrés.





Jeudi 26 et vendredi 27

Le temps sera instable avec alternances d’éclaircies et de passages nuageux donnant des averses. Limite pluie/neige vers 1100 m. Comme les jours précédents, vent de Nord à Nord-Est assez fort sur le Nord de l’île, jeudi puis vent faible vendredi. Températures maximales encore en hausse: 9 à 15 degrés du centre vers le bord de mer.



Samedi 28 et dimanche 29

Persistance d’un temps instable avec des averses. Vent faible. Températures stationnaires : 10 à 16 degrés.





Tendance pour la semaine du lundi 30 mars au dimanche 5 avril.

Peu de changement coté ciel. Périodes ensoleillées et nuages porteurs de quelques averses se succédant. Vent d’est faible à modéré. Températures maximales de 12 à 17 dg.