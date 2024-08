Météo : La vigilance orange canicule persiste en Corse

La Corse ainsi que le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Hérault, le Gard, le Var, les Alpes-Maritimes, ainsi que les Bouches-du-Rhône sont maintenus en vigilance orange ce vendredi et samedi pour des températures élevées et "nettement au-dessus des normales", a indiqué l'institut météorologique qui maintient la vigilance orange "canicule" jusqu'au samedi 3 août, 23 h 59 au plus tôt.



Les minimales de vendredi matin seront encore très élevées près de la Méditerranée, comprises entre 22 et 26°C, localement 27°C et resteront élevées en journée, avec 35 à 39°C.





Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes

Météo France évoque un "épisode caniculaire de relativement courte durée mais particulièrement intense". Pour faire face à cet épisode, il est notamment conseillé de boire de l'eau plusieurs fois par jour, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de limiter les activités sportives et physiques.