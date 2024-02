Météo : La Corse en vigilance jaune pour "pluie-inondation"

Dès ce mercredi 28 février 2024, des pluies devraient se produire notamment à l'est de l'île. Ces précipitations pourraient se renforcer en cours de soirée et jusqu'en mi journée du jeudi 29 février 2024 sur l'est de l'île et surtout le relief central en prenant parfois un aspect orageux.

Les cumuls de précipitations pourraient devenir importants sur la chaîne centrale et tout particulièrement sur l'Alta Rocca, l'Incuidine, le Renoso ainsi que dans le secteur de Vizzavona.





Sur ces secteurs, la sensibilité hydrologique devrait être assez forte avec des sols bien humidifiés lors des précédents épisodes pluvieux.

Les précipitations devraient faiblir en cours d'après-midi du jeudi 29 février 2024. Malgré des incertitudes sur l'intensité et les cumuls totaux, les cumuls attendus sur l'épisode sur le relief central pourront atteindre l'ordre de 80 à 120 mm, localement 150mm.