Meridianu fête ses 20 ans à Corte

Créé en 2003, le groupe Meridianu fête donc cette année son vingtième anniversaire. Marc Delanfranchi, Joseph Gras et Jean-Antoine Orticoni composent ce groupe essentiellement basé sur la polyphonie. C’est depuis leur plus tendre enfance que Joseph et Jean-Antoine pratiquent la paghjella,

.« Nous avons appris avec les anciens à Santa Reparata di Balagna. Au fil du temps nous nous sommes liés d’amitié, grâce à notre passion commune de la musique et du chant, avec Marc et nous avons décidé en 2003 de fonder ce groupe ». C’est en faisant allusion au méridien qui fait le tour du monde et la volonté du groupe de s’ouvrir sur celui-ci que le nom du groupe a été choisi, « car la polyphonie ne se trouve pas qu’en Corse, même si c’est la plus connue et peut-être la plus belle à notre sens ».





Depuis sa création le groupe a créé 5 albums et « Amore a suminera » vient de sortir il y a tout juste quelques jours. Il a été enregistré en Corse et en Italie avec la participation exceptionnelle d’un quatuor à cordes et des percussions.

« Grâce à nos concerts un peu partout en Corse, sur le Continent et en Italie, nous avons fait la connaissance de divers musiciens et pour cet album qui célèbre notre 20e anniversaire, nous avons fait appel à des musiciens de Belgique, de Pologne, d’Espagne et d’Italie. Les 13 titres sont des créations originales du groupe avec bien sûr des polyphonies, mais aussi des chansons sur des rythmes contemporains. Nous voulions faire depuis quelques années un album avec un quatuor à cordes et c’est donc chose faite. Et cet opus s’est fait de manière naturelle avec ces musiciens à savoir un violoncelle, deux violons et un alto. L’occasion pour ces 20 ans d’ouvrir Meridianu sur le monde ».





Le hasard fait bien les choses puisque « Amore a suminera » est le résultat d’un travail accompli tant au niveau des voix qu’au niveau de la musique. Un opus exceptionnel à découvrir absolument. Et pourquoi pas dès ce soir à Corte où le groupe se produira en l’église de l’Annonciation dès 21h30.

« C’est toujours important de proposer des séances de dédicaces au public. C’est l’occasion de présenter un album, de proposer une rencontre entre les artistes et le public, et ça contribue à la notoriété du groupe. Et puis c’est aussi l’occasion de proposer un peu d’animation dans ce quartier un peu délaissé et loin des diverses festivités de la ville. Nous organisons une dizaine de séances de ce type durant l’année et la prochaine aura certainement lieu en décembre », a confié Eric Albertini, responsable de la boutique Musica Vostra.