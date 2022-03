Mercredi des Cendres : Entrée en carême des catholiques

A Nptre Dame de Lourdes à Bastia, plusieurs cérémonies ont marqué cette entrée dans le jeûne à travers laudes, messe des cendres, adoration silencieuse du Saint Sacrement, chapelet pour la paix.

Ce premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres. Le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.

Cette journée intervient 40 jours avant la Passion du Christ qui débute le jeudi saint. Le père Paulo-Victor Lombardi, abbé de la paroisse, a commenté ce moment important, cette journée de pénitence dans la vie des chrétiens.

« Pourquoi ce mercredi des cendres ? Le Carême est un temps de préparation à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ. Il dure 40 jours, en référence aux 40 jours de jeûne du Christ dans le désert, mais sans compter les dimanches où on ne doit pas faire pénitence. Donc pour arriver aux 40 jours, l’église a rajouté quelques jours et on arrive au mercredi. Le mercredi des cendres est signe de pénitence. Il y a deux sortes de pénitence : la privée et la publique. »

Mais pourquoi cette pénitence ?

« Pourquoi en effet cette pénitence alors qu’on peut se confesser de ses fautes toute l’année et que cela pourrait suffire ? Parce que le mal reste dans le cœur. Le vice reste. La pénitence aide à extirper les racines du mal. Contre ce mal nous disposons de 3 armes. Tout d’abord le jeûne, qui lutte contre le péché de la chair. Ensuite il y l’aumône, contre la mondanité. L’aumône doit être secrète. Enfin, contre le démon, il y a la prière. C’est une arme très puissante pour lutter contre lui. C’est aussi un acte d’humilité. En fait, la pénitence est un combat qui nous prépare à la fête de Pâques. Et on doit entrer dans ce combat sans peur ».