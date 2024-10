Mercato : Mathieu Michel prêté par l’AC Ajaccio au Valenciennes FC

Mathieu Michel et l’AC Ajaccio, c’est une histoire qui prend une nouvelle tournure. Arrivé à l’été 2023 avec l’ambition de s’imposer dans les buts ajacciens, l’ancien portier d’Angers et de Niort n’a jamais véritablement convaincu. Malgré 29 apparitions sous le maillot Blanc et Rouge, Michel a eu du mal à faire oublier son prédécesseur, Benjamin Leroy. Après des performances jugées insuffisantes en cours de saison dernière, il a perdu sa place de numéro 1, laissant l'AC Ajaccio chercher des alternatives pour son poste clé de gardien.



Ce lundi, l’AC Ajaccio a officialisé sur son site le prêt de Mathieu Michel au Valenciennes FC, un club évoluant dans le championnat National. Ce prêt, qui s'étendra jusqu'à la fin de la saison, est également synonyme de fin de contrat pour le gardien.



Dans son communiqué, l’AC Ajaccio a tenu à souligner le professionnalisme et l’état d’esprit irréprochables du joueur tout au long de son passage. « Mathieu a été sur un plan humain et professionnel exemplaire tout au long de son passage chez nous », a déclaré Johan Cavalli, coordinateur sportif du club.