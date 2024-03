Menaces sur les pompiers-volontaires : les présidents des SIS de Corse montent au créneau

Puis Hyacinthe Vanni qui entend élargir le problème au monde politique insulaire et se rapprocher des es départements de Sud Méditerranée et des préfets de Corse afin qu'ils se fassent l'écho de cette protestation à exprimer son soutien aux pompiers volontaires en quatre points



- Soutien indéfectible à l’ensemble des cadres qui assurent la charge et la gestion de notre volontariat depuis la direction jusqu’aux chefs de centre. Ce rapport et ses préconisations les exposent inutilement à une judiciarisation croissante dans un environnement déjà de plus en plus procédurier.

- Soutien et une reconnaissance indicible pour ces citoyens dévoués, dont j’ai eu la chance d’être une longue partie de ma carrière, que sont les sapeurs-pompiers volontaires. Des citoyens

vertueux, altruistes, passionnés, aidants, exemplaires et lumineux. Ils sont les exemples à suivre et surtout pas un public à stigmatiser. Leur engagement n’est pas dicté par l’appât du gain, le penser c’est méconnaître totalement cet engagement. Utiliser l’artifice du droit du travail pour les protéger, c’est au contraire les condamner.

Affirmé encore un choix politique totalement responsable et assumé dans l’environnement humain, social, ,géographique et démographique de la Corse de construire des casernes, investir du matériel et permettre qu’une ambulance puisse partir immédiatement au secours de la, population, quel que soit l’endroit du territoire en y postant des pompiers à demeure. Ce point est consensuel et transcende les parties et les opinions politiques. C’est un engagement et un bien commun que personne ne peut remettre en cause, en dehors des élus de la Corse.

Et, enfin, respect des engagements pris avec l’ensemble des maires et des présidents des communautés de communes de ne jamais reculer sur la défense du rural et de ne jamais pénaliser les populations qui vivent dans nos territoires où nous sommes les derniers remparts de la vie publique.



"Più che mai so impegnatu à mantene un serviziu publicu di siccorsu e d’urgenze di qualità è in tutti i lochi di u nostru Paese."