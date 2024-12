Médaillés militaires de la Corse : un premier congrès placé sous le signe de l’amitié et de l’engagement

L'initiative est venue de Marcel Parigi, président des Médaillés militaires de la Corse du Sud, et Joseph Peretti, président de ceux de la Haute-Corse. Leur choix s’est porté sur Corte, en raison de son emplacement central, afin de faciliter la participation des membres des deux départements. "Corte est le lieu idéal pour rassembler nos adhérents, qu'ils soient du sud ou du nord de l'île", a souligné Marcel Parigi, ajoutant que cette centralité favorisait les échanges entre les deux sections.



Après une visite de la ville en petit train, les participants se sont retrouvés dans l’amphithéâtre de la caserne pour une série de discussions sur l’avenir et le fonctionnement des sections des Médaillés militaires en Corse. Les échanges ont porté sur les défis auxquels ces associations font face et sur les solutions à mettre en œuvre pour renforcer leur action. La présence de plusieurs personnalités institutionnelles a marqué la solennité de l’événement, parmi lesquelles Yoann Toubhans, sous-préfet de Corte, Xavier Poli, maire de la ville, et le général de corps d’armée Michel Franceschi.



Pérennisation du congrès et hommage aux disparus

L'un des moments clés de cette journée a été l'annonce de la pérennisation du congrès à Corte, qui se tiendra tous les deux ans en belle saison. "Nous avons décidé de rendre cet événement régulier, et il sera organisé alternativement par les sections de la Corse du Sud et de la Haute-Corse", a expliqué Joseph Peretti. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme, soulignant l’importance de ces rencontres pour renforcer les liens de solidarité entre les anciens militaires.



Un autre moment fort a été l’hommage rendu aux Sapeurs Pompiers de la Sécurité civile morts en service. Les congressistes ont déposé deux gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée sur la place d’armes, devant le mât des couleurs, en signe de respect et de solidarité.



Un repas de clôture pour renforcer les liens

La journée s'est conclue par un apéritif suivi d'un repas convivial, propice aux échanges informels et à la consolidation des liens d’amitié. "Ces moments de convivialité sont essentiels pour nous retrouver, partager nos expériences et renforcer notre engagement commun", a commenté l'un des participants.



Ce congrès a donc marqué un véritable tournant pour les Médaillés militaires de la Corse, consolidant leur engagement envers les valeurs de solidarité, de fraternité et de respect mutuel. Un premier succès qui ouvre la voie à d’autres rencontres régulières, devenues désormais un rendez-vous incontournable pour les anciens combattants de l'île.