Mauvais temps: une vingtaine d'interventions des pompiers ce mardi matin

Les sapeurs-pompiers de Corse sont sur le qui-vive depuis que l'ile est en alerte orange. Ce mercredi matin entre 8 et 11 heures ils ont effectué 20 interventions, dont une concernait l'incendie d'un compteur électrique dans une villa à Borgo.



Les soldats du feu ont été sollicités à plusieurs reprises pour enlever des branches tombées, pour enlever des arbres qui obstruaient la route mais aussi pour retirer des tôles sur les toits et des persiennes car elles représentaient une menace.



La Corse est en effet placée en vigilance orange pour des vents violents jusqu'à ce soir minuit au moins. Une vigilance jaune est également activée pour pluie-inondation, orage et vagues-submersion pour la Corse.



L'épisode venteux a débuté dès 6 heures de ce mardi, avec des vents de 80 à 100 km/h. Le vent se renforcera dans la matinée avec des rafales à 100 et 110 km/h sur une grande partie de l'île, rafales qui atteindront localement 120 à 140km/h sur les caps et les cols les plus exposés.



2000 foyers privés d'électricité

Dans un communiqué diffusé ce matin à 11h30, EDF Corse indique que 2000 clients , répartis sur différentes régions de l’île sont privés d’électricité. Les zones les plus touchées sont celles de Caldaniccia, Valinco, Cruzzini, Cap Corse et Extrême-Sud.



"Les équipes sont mobilisées pour intervenir et rétablir l’ensemble des clients concernés. Un retour à la normale est prévu d’ici la fin d’après-midi sous réserve d’absence de dégradation du temps. Les conditions météo ne sont pas encore stabilisées avec des rafales de plus de 100km/h attendues sur la Corse-du-Sud et de fortes pluies sur la Haute Corse. Ces chiffres peuvent donc évoluer en cours de journée." lit-on dans le communiqué.