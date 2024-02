Mauvais temps : Première neige à Vizzavona

Après un début d'année particulièrement ensoleillé et chaud avec des températures bien printanières, le mauvais temps et le froid ont fait leur retour sur l'île ce samedi.

Annoncée dés 1 000 mètres, la neige a donc fait son apparition sur les plus hauts sommets. Si les premiers flocons avaient déjà recouvertles massifs en novembre dernier lors des tempêtes Cirian et Domingo, cette fois ce sont les cols routiers qui ont été touchés. Ce samedi après-midi les premiers flocons sont tombés sur le col de Vizzavona, le col de Vergio, le col de la Vaccina, le col de Sevi et le col de Bavella. Très vite la chaussée a été recouverte d'une fine pellicule blanche, grossissant au fil des minutes. Cela a nécessité l'intervention des chasse-neige permettant ainsi de rendre la circulation accessible à tous les véhicules.

En revanche on ne notait pas de perturbations particulières. De nouvelles chutes de neige étant annoncées dans la nuit de ce samedi, le service des routes de la CdC recommande aux automobilistes de se munir d'équipements spéciaux. Avant de prendre la route, vous pouvez également téléphoner au PC neige de Corte au 05.95.46.17.12. ou de consulter les caméras de la CdC sur internet.