Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « On subit beaucoup trop d’injustice. Il faut que cela s’arrête ! »

Mathieu Chabert (entraîneur AC Ajaccio)

« Je ressens beaucoup de colère. Je ne vais pas l’exprimer encore une fois, car j’ai l’impression de répéter les mêmes choses depuis quatre matchs maintenant. Je ne vais pas dire ce que je pense. Je vais retenir qu’on est très mal entré dans ce match. On ne pouvait pas faire plus mal. Malgré tout, on ne s’est pas affolé, mais on a essayé de mettre notre jeu en place, ce qu’on a très bien réussi à faire en première mi-temps. On recolle au score et après on savait qu’il fallait qu’on tienne le maximum pour essayer de revenir. On a eu une ou deux occasions en début de seconde mi-temps, mais sans réussite. Après, il y a eu des faits de jeu, comme vous avez pu le voir. On repart avec zéro point, mais je demande qu’on soit arbitrés comme tout le monde. On peut se tromper, mais cela fait quatre fois de suite qu’on se trompe avec nous. Il faut que cela s’arrête. C’est usant et fatigant. On subit beaucoup trop d’injustice en ce moment ».



Moussa Soumano (au micro de BeIn Sport)

« C’est sûr que c’est difficile de débuter un match en encaissant un but très vite. En 2e mi-temps on n’a pas su concrétiser les quelques occasions que nous avons pu nous procurer. Après, ce n’est que le début de saison, il ne faut pas s’affoler. On va essayer de rebondir dès le prochain match, en essayant de gagner à nouveau ».



Omar Daf (Amiens)

« Il y a beaucoup de satisfaction. Ce match pouvait être dangereux, avec beaucoup de blessés et suspendus en face. On ne savait pas trop à quoi s’attendre. Le premier but qu’on marque a libéré cette équipe, qui a joué sans pression. Quand on marque le deuxième, on doit être plus serein. On a manqué de maîtrise et d’agressivité. On avait des intentions de jouer, raison pour laquelle on a mis une équipe très offensive. Ce qui est dommage, même si je suis satisfait des trois points, on doit avoir plus de maîtrise à 2-0, faire courir cette équipe. On ne pouvait pas continuer de cette manière-là, avec une fin de première période en faveur de l’ACA. Maintenant, je suis satisfait de l’entame de match, contrairement aux dernières rencontres. »