Master langue et culture Corses en vue pour Cathy Campana, l’étudiante sexagénaire

Son cursus n'a pas été habituel, ses études ont stoppé net en seconde, au moment où elle a quitté le lycée pour se marier.

22 ans plus tard la revoilà en candidate libre qui décroche le bac et ensuite le BTS.

Un souvenir amusant, les élèves d'un collège d'Antibes, lieu de certaines épreuves, l'ont prise à l'époque pour un membre du jury.





Après avoir suivi durant des années des cours de Corse en immersion sur Bastia, Cathy a pris à 63 ans son courage à deux mains et s'est inscrite en licence de corse.

Parlant assez correctement sa langue maternelle, elle était cependant convaincue du besoin qu'il y avait à l'étudier en faculté.

L' Associu lingua è cultura corsa dont elle est présidente s'enrichira de ses compétences, nous n'en doutons pas.

Souhaitons une année scolaire des plus fructueuses à notre "jeune" étudiante !





Puisse cet exemple être la preuve que l'on peut apprendre à toutes les périodes de sa vie et même à transformer en atout ce qui peut sembler un handicap.

Cathy Campana nous a confié l'espoir de mener ses études le plus loin possible, à condition de conserver une bonne santé.

Li preghemu una bella strada nant'à i chjassi di a cunniscenza !

In grazia di Diu !