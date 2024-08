Maritime : La ligne Ile-Rousse Toulon opérée par la Méridionale passera-t-elle la saison ?

Elle avait fait couler beaucoup d’encre lorsque son ouverture avait été annoncée. La récente ligne ouverte par la Méridionale entre Ile-Rousse et Toulon pourrait ne pas être prolongée après la saison estivale selon les informations de nos confrères de Var Matin. Sollicitée à plusieurs reprises par notre rédaction, la communication de la compagnie maritime n’a pas pu être jointe. Selon les déclarations du directeur de la communication à Var Matin, si « aucune décision n’est aujourd’hui actée », et bien que « du potentiel » ait été observé sur cette ligne, la compagnie « est en train d’analyser les chiffres ». Sur le site de la Méridionale, il n’est toutefois possible de réserver cette traversée que jusqu’au 30 septembre prochain.



Dans un communiqué du 18 août dernier, le STC affirme d’ailleurs sa surprise en faisant le constat que « les réservations pour la ligne opérée par le Kalliste entre l’Isula et Toulon sont bloquées et donc fermées à la vente après le 30 septembre 2024 » et demande des réponses à la compagnie. « Il serait difficilement compréhensible et acceptable pour nous de voir l’un des navires en question quitter le paysage de la Corse pour d’autres destinations inconnues et sans liens avec l’histoire de notre compagnie, voire même de le repositionner sur une ligne largement déficitaire depuis son ouverture qui n’a fait que nous entrainer vers une situation économique complexe avec des pertes abyssales », écrit le syndicat.