"Marine Diving Center" : une autre façon de plonger à Bastia

Si le siège du club, affilié à la FFESSM, se trouve sur le Vieux Port de Bastia, ce n’est pas le fruit du hasard. Fils d’un pêcheur emblématique de Bastia, Tony a plongé dans les lieux dès sa plus tendre enfance. « Le Vieux Port représente toute mon enfance où j’ai grandi avec mes parents et l’ouverture d’un centre de plongée avec ma fille est la suite logique des choses » explique Tony Viacara, plongeur et photographe professionnel pour de grandes chaînes de télévision. « Avec ce club que je dirige avec ma fille Marine, un prénom prédestiné non ? je souhaite transmettre ma passion et ce que beaucoup de gens me demandent depuis longtemps : les emmener découvrir les fonds marins, leur apprendre la photo sous-marine. C’est ma fille de 25 ans qui m’a boosté pour réaliser ce club. C’est une belle aventure entre un père et sa fille sur la « terre » de nos ancêtres. Elle aura en charge toute la partie administrative et l’accueil, je gérerai les différentes activités avec 2 moniteurs diplômés et 2 employés dédiés à la manutention ».Dans son local de 150 m² du Vieux-Port, en face de la capitainerie, le matériel est là : Une centaine de combinaisons de plongée de toutes les tailles, une cinquantaine de gilets stabilisateurs, une quarantaine de bouteilles, de 10 à 15 litres, un compresseur équipé de 6 tampons (pour le bruit) pour les recharger, un bateau de 250 cv de 8 m … à disposition des plongeurs : vestiaires, sanitaires et douches.« Ce centre regroupe tout ce que j’ai pu découvrir, tout ce qu’on m’a proposé dans les centres que j’ai parcouru dans le monde entier lors de mes missions et reportages. On est vraiment autonome. Ce club se veut familial et convivial. J’ai pu le monter grâce aussi au soutien de la fédération et du comité corse. J’ai en projet de créer prochainement une salle de cours ».Et les activités ne manquent au MDC : baptême à partir de 8 ans, initiation, randonnée palmée, exploration de roches et d’épaves, plongée de nuit, shooting photo, formation photo, école d’apnée (en liaison avec Corsica Free Diving de Stéphane Provent), découverte de la mer aux enfants, des plongées lointaines sur des sites inédits, de la Punta d’Arcu à Lucciana à la Tour de l’Ose à Santa Severa.« On propose aussi des double tank, des expéditions d’une matinée avec deux plongées profondes, jusqu’à 60 m, entrecoupées d’une pause-café et des stages avec des personnalités de la plongée que je côtoie depuis des années un peu partout dans le monde ».