Marc'Andria Maurizzi au Tepe Sigeman de Malmö

LeTepe Sigeman de Malmö est un énorme défi pour le prodige bastiais, qui peut à cette occasion franchir un nouveau palier dans son ascension vers les sommets qui lui sont promis.

Ils seront 8 à prétendre à la victoire.

Nodirbek Abdusattorov (Ouzbékistan) 2750, Arjun Erigaisi (Inde) 2748, Vincent Keymer (Allemagne) 2738, Peter Svidler (Russie) 2689 et tenant du titre, Nils Grandelius (Suède) 2664, Anton Korobov 2662, Marc'Andria Maurizzi 2602 et la seule participante féminine retenue pour cette épreuve la brillante Ju Wenjun, 2559.



Le dernier français à s'être illustré dans cette épreuve de renommée mondiale est Laurent Fressinet. C'était en 2014. Et Fressinet l'avait emporté haut la main.

Marc'Andria, deuxième plus petit elo du tournoi, mais au talent et au potentiel incontestables peut s'y illustrer et faire encore mieux que lors du Tata Steel Chess Challengers où il avait encore bousculé la hiérarchie en réussissant quelques coups d'éclat.



L'édition 2024 se déroulera du 27 avril au 3 mai, dans un tournoi toutes rondes à la cadence de 90 minutes plus 30 secondes par coups, avec un ajout de 30 minutes à partir du 41e coup.

Les spécialistes apprécieront.