"Mani è Core", le cabaret solidaire de France 3 Corse via Stella au profit d’Inseme

Présentée par Francine Massiani, cette émission mettra en avant le partage et la générosité des créateurs, artisans et chanteurs corses qui ont créé en binôme des œuvres originales qui ont été offertes à l'association Inseme et qui seront présentées lors de l’émission afin d’être vendues aux enchères le samedi 19 décembre 2020 à 19 heures en live sur le site Interenchères via celui de la commissaire-priseur Valérie Regis.La somme récoltée sera entièrement reversée à l’Association Inseme et redistribuée aux familles contraintes de se déplacer sur le continent pour se faire soigner.Il suffit d’aller sur le site www.valerieregis.com puis choisir la vente “Corsica” Vente caritative au profit de l’association INSEME et cliquer sur « Catalogue » pour voir les objets. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et créer un compte pour la vente de samedi !L'association remercie les artisans et créateurs pour leur générosité et leur talent: Anto fils de pop, Sebastien Dominici, Sandra Benielli, Sylvie Verdier, Clémence Leveque des bijoux Bellatchix , Marcucciu, Frederic Leonardi dit Chat d’eau, Reem de Cherry Resinart , Johana d’Arte Gioia, Line Lainé et Martin Pietri des Emaux deLongwy. Un grand merci aux chanteurs: Antonia et Josepha, Olivia Romero, Rose Franceschini, Michè Diminici, Jean-Charles Avazzeri et Jean-Charles Santini.