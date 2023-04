Magazine Bandes à Part : Grand écart printanier

« Un jeune chaton, qui ne pense qu'à manger et à jouer avec Romane, sa jeune maîtresse, se retrouve un matin seul au monde : ses maîtres ont quitté leur maison de vacances. Désemparé, il se perd dans la forêt. Au matin, il est réveillé par un lapin et un écureuil qui parlent et se comportent tout à fait comme des humains. Et qui, peu sympathiquement, le baptisent « Poltron-Minet ». Ils décident néanmoins de l'emmener chez « Chat-Pourri », un vieux matou qui, lui aussi, prétend avoir dans sa jeunesse « apprivoisé un maître ». Mais en tant que « naturel », il ne peut être intégré à la communauté avant d'avoir passé « l'épreuve du roi » et convaincu ainsi ses nouveaux congénères qu'il peut s'adapter à son nouvel environnement malgré la souillure inévitable due à sa fréquentation des humains. Poltron va découvrir une société impitoyable qui n'a rien à envier à celle des humains et où il n'est vraiment pas le bienvenu.»

Cédric Mayen (Edelweiss, Witch Club…) propose une aventure riche en péripéties et plus profonde et mature qu’il n’y parait, contrastant avec le dessin mignon de Madd (Versus Fighting, Break…), ce qui plaira aux petits comme aux plus grands.