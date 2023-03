Madone de Brandu : la CdC et la délégation du Patrimoine lancent une collecte pour son retour en Corse

La Fondation du patrimoine et la Collectivité de Corse unissent leurs efforts pour le rachat de la Madone de Brandu qui sera vendue aux enchères le 31 mars prochain.Pour elles "partie de Corse au début du XIXe siècle, cette œuvre majeure doit revenir dans l’île et intégrer une collection publique".C'est pour cette raison que la délégation régionale du Patrimoine a emboîté le pas à la CdCEstimée entre 200 et 300.000 euros, le concours de tous est donc primordial pour espérer la voir rentrer chez elle."Chacun, selon ses moyens, peut être acteur de ce sauvetage.Il n’y pas de petit don, il n’y a que des mécènes", rappelle-t-on à la délégation corse de la Fondation du Patrimoine.