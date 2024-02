"MA pause douce-heure" se fait Lavatoghjinca

"MA pause douce-heure," c’est un service de socio-esthétique, pensé et géré par des socio-esthéticiennes et esthéticiennes pour apporter une technique visant à aider les bénéficiaires et patients, à se sentir mieux dans leur corps et leur tête, tout en luttant contre l’isolement" indique Soumeya Hamdi, psycho-socio-esthéticienne, MA pause douce heure.





Soins individuels et ateliers collectifs

MA pause douce heure, portée par l’Assuciazione per Tutti", propose ainsi des soins individuels comme ici à Lavatoghju et des ateliers collectifs de bien-être, à raison d’une journée par mois pour chaque service.

"C’est un service solidaire dédié à des personnes âgées de 60 ans et plus, à des personnes adultes malades et à leurs aidants ".

Les ateliers collectifs proposent de nombreux thèmes. Ils permettent de s’informer sur les effets secondaires des traitements, trouver des solutions à différents problèmes, savoir utiliser certains produits et techniques comme un photo-protecteur d’indice 50, maquiller des sourcils, choisir une perruque, apprendre les techniques de nouage de foulard… Les soins individuels proposent de la réflexologie, des massages dos et nuque, des soins du visage, du maquillage.

" Ce sont des soins sociaux esthétiques qui travaillent sur la maladie, la fragilité, la vulnérabilité, l’isolement. Nous sommes 5 pour MA pause douceur en Balagne sur 12 communes. Que ce soit en soins individuels et ateliers collectifs. Nous sommes reçues à titre gracieux dans de très bonnes conditions comme ici Lavatoghju ainsi que dans les autres municipalités".

C’est une petite pause dans le quotidien de certaines personnes qui, pour les hommes comme pour les femmes, ont du mal à prendre du temps pour elles.



Services subventionnés par la Cdc et l’ARS

Il s"agit de services subventionnés par la Cdc et l’ARS "Nous bénéficions de subventions pour les proches aidants et les personnes atteintes de cancer. Les soins sont offerts et pris en charge pour ces personnes. Mais nous souhaiterions ouvrir ces mêmes droits à d’autres bénéficiaires, avec d’autres subventions, pour des personnes en situation de handicap, des enfants et

adolescents en difficulté ou non, à tout public en réinsertion sociale, aux proches aidants, aux personnes à faibles revenus et/ou tout simplement pour le confort de tout bénéficiaire. Notre philosophie est la gratuité et c’est pour cela que nous souhaitons nous ouvrir sur les autres fragilités," continue Soumeya Hamdi.



Le souhait de la municipalité

Rompre la solitude, créer un lien social, offrir des soins à des personnes qui n’y auraient jamais songé, c'est aussi un souhait de la municipalité de Lavatoghju pour ses administrés.

" Nous avons commencé le 13 décembre. 1 journée par mois pour profiter des soins avec un planning défini en amont. Il y a une dizaine de rendez-vous chaque mois. Les personnes des générations précédentes, n’ont jamais fait ni manucure ou soin du visage. Nous avons, avant de mettre en place les ateliers, organisé une réunion de présentation qui a eu son effet. Aujourd’hui, une dizaine de personnes en bénéficient. C’est une réussite", ajoute Valerie Gutierrez, adjointe au maire.



Pour Josette, MA pause douce-heure est un rendez-vous qui est devenu immanquable. " C’est un moment de détente où l’on se sent bien. Je suis vraiment ravie que la mairie propose cette prestation. J’adore. Cela nous permet de nous rencontrer et de nous voir. On papote. C’est chouette! On est plusieurs à participer. Moi j’ai choisi les soins du visage et le maquillage".