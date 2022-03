Lycée maritime de Bastia : une section BTS à la rentrée

Tout au long de la journée Evelyne Orsini et son équipe se sont multipliées au sein de l'établissement pour, après une trop longue interruption liée à l'épidémie de Covid, recevoir collégiens et lycéens qui, accompagnés de leurs parents, sont à la recherche de débouchés sur le plan maritime.

Pour les convaincre la directrice du lycée qui porte le nom de Jacques-Faggianelli, ancien ministre et maire de Bastia, a mis en avant, tout au long de cette opération "portes ouvertes", les changements qui ont été opérés au sein de l'établissement qui a fait l'objet d'une rénovation complète et dont les équipements ont été totalement modernisés.





"Nous avions convié le public concerné, à venir vers nous, voir et visiter le le lycée pour les rassurer sur quelque chose qu'il ne connaissait pas vraiment" expliquait sur place Evelyne Orsini, entre deux conseils prodigués à de futurs élèves et leurs parents.

"Il est vrai que, sur ce plan, nous avons un retard de 50 ans à combler. Mais sur les plans structurel, pédagogique et des effectifs, nous sommes désormais sur la bonne voie".





"Le lycée a sa place à Bastia"

Le lycée compte, en effet, 140 élèves, répartis dans 11 classes, de 14-15 éléments, spécialisées en pêche, électromécanique et machinerie . L'établissement possède encore un pôle de simulation ultramoderne et des ateliers dans un cadre, celui de la citadelle de Bastia "où il a toute sa place " : autant d''atouts, selon Evelyne Orsini, susceptible de donner un coup de "boost" indispensable à ce lycée qui à la rentrée prochaine proposera un BTS de gestion en environnement marin.

12 élèves sont, déjà, séduits par la perspective d'aborder ce nouveau BTS qui sera régulièrement reconduit.

Autant d'arguments qui devraient permettre au lycée maritime de Bastia de maintenir mais aussi d'affirmer le bon cap qui est sien depuis un moment !