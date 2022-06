Lutte contre la pauvreté : les intercommunalités de Bastia et d'Ile-Rousse facilitent l'accès à l'emploi

En Haute-Corse, 6 643 chômeurs et bénéficiaires du RSA pourront bientôt bénéficier d’un suivi personnalisé pour la recherche d’emploi. Ce jeudi 22 juin, la CAB et Com com Ile-Rousse-Balagne ont signé une convention Service public de l’insertion et de l’emploi avec la préfecture de Haute-Corse.

La première intercommunalité qui a été choisie pour intégrer ce dispositif national, possède 62 000 habitants sur son territoire dont 2 909 chômeurs et 2675 bénéficiaires du RSA soit 19,6% de taux de pauvreté, touchera 240 640 pour embaucher deux personnes qui iront vers ce public précaire pour les aider à travailler sur leur retour à l’emploi.

La seconde intercommunalité la CCIRB à une population moins importante avec 10 522 habitants mais le taux de pauvreté est plus important, 19,90% soit 870 demandeurs d’emplois et 189 bénéficiaires du RSA. Elle touchera 123 840.



Si pour le moment, les actions précises et concrètes qui nécessiteront cet argent n’ont pas été encore définies par les deux communes, le préfet de Haute-Corse a tenu à rappeler que le SPIE avait vraiment pour but « de tout organiser autour de la personne n’ayant pas d’emploi ». « On s’est rendu compte qu’avec des contacts irréguliers tous les 6 à 8 mois, nous n'arrivions pas à motiver les gens », continue le préfet de Haute-Corse.



Ainsi, les différentes structures permettant d’aider les bénéficiaires d’allocation chômage ou du RSA comme Pôle Emploi, la Caf, la mission locale ou la Collectivité de Corse pourront travailler sur un véritable encadrement et une vision transversale avec un seul but : mobiliser toutes les ressources pour accéder à l’emploi. A l’Ile-Rousse par exemple, ce sera le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) qui sera chargé de cette mission.



Ce dispositif a été expérimenté dans 14 territoires depuis décembre 2020. Depuis le début 2022, 80% du territoire national est engagé dans le SPIE. En Corse, en plus des deux intercommunalités signataires de la convention ce jeudi, le pays Ajaccien a aussi été retenu.