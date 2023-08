Lumiu : La réserve communale plus que jamais mobilisée

A mi-parcours de la saison « feux de forêts », la RCSC Lumiu affiche un bilan déjà conséquent qui témoigne malheureusement de l’état de fragilité inquiétant qu’est celui de Balagne face au risque d’incendie. Ainsi les réservistes placés sous la responsabilité de leur maire, Etienne Suzzoni, et coordonnés par leur chef d’équipe, Jean-François Panneton, également élu au sein de la municipalité, ont déjà effectué treize jours de surveillance à la demande des autorités du SIS 2B, notamment lors des jours à risques élevés qu’a connu la microrégion. Cette mission de surveillance et de dissuasion représente plus de 60 heures de présence bénévole sur le terrain y compris de nuit.Comme le souligne Jean-François Panneton : « Cela implique bien évidemment des sacrifices de la part de mes collègues qui connaissent l’importance de leur rôle dans la prévention des incendies. Grâce au soutien constant de la municipalité, notre réserve dispose d’atouts majeurs en termes d’équipement et de condition d’exécution des missions qui lui sont imparties ». Puis l’intéressé de poursuivre : « Le recrutement se poursuit et nous enregistrons de nouvelles adhésions, ce qui nous conforte dans la planification de nos activités futures d’autant plus que les sollicitations opérationnelles s’accroissent ».Récemment, deux réservistes de Lumiu ont par une action rapide et efficace, empêché un potentiel départ de feu. C’est là tout l’intérêt des réserves communales : prévenir localement les risques par une vigilance accrue et posséder la capacité de gérer une petite éclosion de feu à l’aide de leur véhicule de première intervention. En cela ils sont complémentaires des moyens de lutte et participent à densifier, le maillage défensif départemental. Ils sont avant tout, des citoyens ordinaires, engagés dans la défense de leur patrimoine et cela doit être souligné.La saison des feux de forêts n’étant pas terminée, les 27 réservistes de Lumiu, continuent leur mission par des patrouilles préventives qui ont le grand mérite, de dissuader l’éventuel passage à l’acte. En dehors de ces heures consacrées à l’intérêt général avec le dévouement qu’on lui connait, la vaillante équipe se retrouve au sein de son amicale afin d’y préparer des évènements destinés à améliorer ses équipements et renforcer la cohésion, comme ce fût le cas récemment avec le bal réussi qui a « enflammé » le village. Gageons que la générosité des habitants de ce beau village balanin, saura contribuer à soutenir cette belle et dynamique équipe à poursuivre sur cette voie méritante et exemplaire, dont la commune ne peut qu’être fière.------