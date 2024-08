Lumiu : Hommage émouvant au gendarme Pascal Beneito

Ce 20 août 2024, soit 38 ans après cette tragédie, une cérémonie poignante a été organisée en son honneur devant la stèle érigée à l’endroit même où il est tombé. Ce monument, érigé à sa mémoire, témoigne de la reconnaissance éternelle de la communauté pour ce jeune homme qui a incarné, jusqu’à son dernier souffle, les valeurs fondamentales de la gendarmerie : courage, dévouement et sacrifice.

De nombreuses personnalités civiles et militaires étaient présentes pour rendre hommage à Pascal Beneito. Parmi elles, le sous-préfet de Calvi, M. Yoann Toubhans, le Général Jean-Luc Villeminey, commandant la région de gendarmerie de Corse, ainsi que M. Étienne Suzzoni, maire de Lumiu, entouré de M. Dominique Casta, élu local. Les autorités militaires étaient également fortement représentées, avec la présence du colonel Sébastien Manzoni, commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Corse, accompagné du CBA David Bihouée, commandant la compagnie de Calvi, et de son adjoint, le capitaine Max Arnoult. Le commandant David Bihouée, dans une allocution empreinte de solennité et d’émotion, a rappelé l’importance de perpétuer le souvenir de ceux qui, comme Pascal Beneito, ont donné leur vie pour protéger autrui.





Le devoir de mémoire, un engagement collectif

Le commandant David Bihouée a livré un discours émouvant, évoquant les circonstances du drame avec une profonde émotion : « La gendarmerie ne pleure pas ses morts, elle les honore. Te rendre hommage aujourd’hui est donc un devoir. Un nécessaire devoir de mémoire à entretenir pour transmettre. Pour toi, ta famille, pour tes frères d’armes de l’escadron de Valenciennes, mais également pour nous tous… et finalement, comme le disait si bien Jean d’Ormesson : ‘Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants ».

Un moment de recueillement a suivi, durant lequel un jeune gendarme récemment arrivé à Calvi a lu un message émouvant de Guillaume Beneito, le frère de Pascal. Ne pouvant être présent, il a souhaité exprimer sa gratitude envers ceux qui continuent d’honorer la mémoire de son frère : « Merci de ne pas l’oublier et de conserver sa mémoire et le souvenir de son acte héroïque. Il a toujours été sérieux, soucieux d’aider ses proches et les autres. Il adorait son métier, l’action, l’esprit de camaraderie, l’utilité pour les autres qu’il a prouvée. C’est ce qui fait de Pascal un vrai héros et notre fierté familiale, et ce qui atténue un peu la peine et la douleur de l’absence ».