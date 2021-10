Lumio : l'hôtel A Casa Di Mà récolte 15 570 € pour la Marie Do

Une grande cuisine pour une grande cause. C'est dans cet esprit que le propriétaire de l'établissement Casa di Mà, à Lumio, Joseph Fondacci, a organisé dimanche dernier un dîner de gala au profit de la Marie Do, association qui se bat pour soutenir les malades du cancer et leurs familles.

Ce 17 octobre 50 convives ont ainsi partagé un menu gastronomique concocté par le chef du restaurant étoilé ce qui a permis de récolter 15 570 euros : "un incroyable bilan pour magnifique dîner caritatif résolument marqué par la générosité et le partage d’un moment rare, sublimé par le talent et l’engagement de toute une équipe commente Catherine Riera présidente de la Marie-Do, qui dans un post Facebook exprime sa "profonde gratitude à l’égard de celles et ceux qui ont contribué à cette formidable initiative de Jean Baptiste et son père Joseph Fondacci : *collaborateurs, partenaires, producteurs, convives venus nombreux hier parmi lesquels la mairesses de L’Ile Rousse, Angèle Bastiani et le maire de Lumio, Étienne Suzzoni. MERCI, MERCI, MERCI du fond du cœur pour votre engagement à tous à nos côtés et donc aux côtés des malades."









*Les fournisseurs et partenaires ayant offert la marchandise : Corse Marée, Domaine Gentile, Clos Culombu, Domaine Alzipratu, Clos Landry, Domaine Orsini, Champagne Taittinger, Eaux de Zilia, Balagne Distribution, Le Bon Café, Cash Primeur, Boucherie Tintorajo, Charcuterie Costa, Boulangerie Amadéus, Biscuiterie Salvatori, Imprimerie Signature di Balagna.



L'union de belles maisons pour une grande cause.