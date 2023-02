Lumio en lice pour devenir le "village préféré des Français" 2023

Et si Lumio devenait le? Ce lundi 20 février 2023, le concours télévisé de France 3 a dévoilé, sur son site internet, la liste des communes retenues cette année. Et pour représenter la Corse, c’est Lumio qui a été retenue.Après le sacre de Bergheim, en Alsace, l'an dernier, 14 villages sont en compétition pour cette nouvelle saison. Ils seront départagés par les votes des téléspectateurs, ouverts à partir de ce lundi 20 février par téléphone au 32 45 (0,80 €/min + prix appel) ou en ligne . Ils prendront fin le vendredi 10 mars à 23h59. Le résultat sera dévoilé prochainement, lors d’une émission présentée par le monsieur patrimoine du service public, Stéphane Bern.Entre mer et maquis, Lumio domine la baie de Calvi Avec son millier d'habitants ce beau village est un trésor panoramique de la Haute Corse. Datant du 11ème siècle, Lumio est connu pour ses ruelles étroites et ses sentiers escarpés baignés par le soleil.