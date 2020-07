Lumio a sa première boulangerie à l'ancienne

La commune de Lumio en Balagne est connue pour ses fours à bois et sa traditionnelle "Fiera di u pane" avec la fabrication de pain nustrale fait avec de la farine 100% corse, du "Granu anticu" issu de la culture de blé en plaine orientale ou encore de la fameuse Tribbiera du "Clos Colombu".

Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'y avait pas de boulangerie dans le village.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas avec la création de la Boulangerie "Granu Grossu", installée à côté du stade de Lumio.

Ses propriétaires, Alex et Marie-Claude Tournadre, ont frappé un grand coup en réalisant une unité ultra moderne de plus de 300 m2 proposant du pain avec des blés de variétés anciennes cultivés en permaculture sur des sols vivants.





Samedi dernier, en raison des règles sanitaires toujours en vigueur pour cause d'épidémie du Coronavirus, pas question d'inauguration (ce sera pour plus tard), mais une dégustation des produits proposée à partir de 11 heures.

Pendant que Marie-Claude accueille les invités, Alex se charge de la visite des lieux. Une visite avec sur deux niveaux des installations aux normes européennes et dans le plus strict respect des règles d'hygiène.

" Sur 300 m2 de locaux que comporte l'unité, 40 m2 seulement sont consacrés à la boutique. Nous avons voulu être au top de la modernité tout en respectant les différentes contraintes qu'exigent notre métier.

Notre pain est préparé sur la base de techniques anciennes avec des blés de variétés anciennes, cultivés en permaculture sur des sols vivants dans un souci d'expression et de préservation de la biodiversité cultivée" .

Pour l'heure, notre blé vient du continent mais nous espérons pouvoir rapidement bénéficier de la récolte de "Granu anticu" à Aleria" confie Alex - Nous proposons une gamme de plusieurs variétés de pain mais aussi des viennoiseries 100% beurre et autres fabrications".



Alex Tournadre est un nom qui est loin d'être inconnu pour les gastronomes.

Après avoir exercé dans les plus grands restaurants en Normandie et à Paris, Alex a poursuivi son activité en qualité de Maître restaurateur à Lyon où sa renommée est immense.

" Je ne suis pas boulanger de formation mais dans les différents restaurants où j'ai exercé, nous avions pour habitude de fabriquer nous même notre pain.

Aussi dans ma nouvelle activité, j'ai fait le choix de m'entourer d'un Maître boulanger Raphael Cleguer, titulaire d'un Bac S et formé aux techniques du pain vivant mais aussi d'un pâtissier d'avenir Maxime Maeder".



Raphael Cleguer est à l'aise lorsqu'on aborde la fabrication du pain au levain et blés anciens avec ses différentes phases, de la mouture à la cuisson.



" Pour la conservation des parties nobles du grain, les blés sont moulus sur meule de pierre. Nous utilisons des farines de meule bio ce qui garanti une conservation des qualités nutritionnelles et organnoleptiques des blés .

Le levain dur naturel est de mise pour une amplification des valeurs gustatives et nutritionnelles, pour un pain plus digeste et une meilleure conservation de celui-ci. Ils sont tous façonnés à la main. Nous proposons 7 variétés de pains avec notamment un pain de seigle blanc".



Nombreux ont été ceux à avoir fait le déplacement pour déguster ces différentes variétés de pain et souhaiter bonne route à Alex et Marie-Claude.