Lucciana a accueilli la chorégraphe country Agnès Gauthier

Animatrice de clubs du coté de Bordeaux, Agnès Gauthier a été élue chorégraphe de l’année 2019 par la Fédération Française de Fédération Française de Country Line Dance et une de ses chorégraphies a également été primée. Ce stage a regroupé une cinquantaine d’adeptes d’Ajaccio et de Bastia. « Ce stage s’adressait à tous les niveaux, de débutant à niveau 3 » explique Agnès Gauthier. « Je leur ai appris des mouvements sur différents style de musique : West Coast, East Coast, Irlandaise. La country line dance est un véritable sport. Sport cérébral, sport physique, mais tout le monde peut la pratiquer, qu’il soit grand, petit, gros, maigre, jeune ou plus âgé».



CNI a vissé son Stetson sur la tête et enfilé ses Santiags …