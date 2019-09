Luc Bereni prend la présidence du directoire d’Air Corsica

Réuni ce lundi 9 septembre 2019, le Conseil de Surveillance de la Compagnie Air Corsica a désigné Luc Bereni nouveau Président du Directoire.

Né à Bastia il y a 57 ans, diplômé de l’Université de Paris I, Luc Bereni a débuté très tôt sa carrière dans le transport aérien, dès 1985. Il a occupé divers postes à responsabilités dans plusieurs compagnies aériennes françaises de renom.

Directeur Commercial d’Air Corsica de 2000 à 2007, il a opéré un retour dans la compagnie en janvier 2019 en intégrant le Directoire.

Il succède à ce poste à Philippe Dandrieux qui exercera désormais la fonction de conseiller stratégique auprès du Directoire.

Dès sa nomination, après avoir remercié le Conseil de Surveillance pour sa confiance en l’assurant de sa volonté il a déclaré de souhaiter « poursuivre le développement de la compagnie et de l’inscrire résolument dans l’avenir du transport aérien », et en s’adressant à l’ensemble des personnels de la compagnie il a ajouté : « En ces instants, je mesure la lourde responsabilité qui est désormais la mienne de poursuivre la voie qui nous a été indiquée il y a plus de 30 ans par nos aînés. La tâche qui nous attend est immense, et une grande partie du chemin reste encore à accomplir. Dans les prochaines semaines, j’aurai l’occasion d’échanger avec vous tous, pour tracer les grandes lignes de l’avenir et nous inscrire ainsi opiniâtrement dans la durée. Je compte pour cela sur le savoir-faire d’Hervé Pierret, dont les compétences n’ont d’égales que les qualités humaines et l’attachement qu’il voue à notre entreprise. Je vous propose de cibler très prochainement des actions-clé, que les Directeurs seront appelés à piloter ».